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17.08.17 17:20 Запертые пожарные лестницы заблокировали жильцов в горящей высотке





Фото Видео: Newslab.ru



Красноярцы не могли эвакуироваться из горящей высотки из-за закрытой лестницы. Пожар произошёл около часа ночи в десятиэтажке на улице Вильского, это Октябрьский район. Жители дома почувствовали запах гари и вызвали помощь. Спасатели эвакуировали 12 взрослых и троих детей. Шансов самостоятельно выбраться у собственников квартир на верхних этажах почти не было - выходы на пожарную лестницу оказались закрыты на замки.



Возгорание, по информации МЧС, было небольшим, площадью 15 квадратных метров. Около мусоропровода на 8 этаже загорелся строительный мусор. По предварительной версии, причина - неосторожное обращение с огнём. Нарушения, касающиеся лестницы, должны исправить, а проконтролирует это Стройнадзор.







Красноярцы не могли эвакуироваться из горящей высотки из-за закрытой лестницы. Пожар произошёл около часа ночи в десятиэтажке на улице Вильского, это Октябрьский район. Жители дома почувствовали запах гари и вызвали помощь. Спасатели эвакуировали 12 взрослых и троих детей. Шансов самостоятельно выбраться у собственников квартир на верхних этажах почти не было - выходы на пожарную лестницу оказались закрыты на замки.Возгорание, по информации МЧС, было небольшим, площадью 15 квадратных метров. Около мусоропровода на 8 этаже загорелся строительный мусор. По предварительной версии, причина - неосторожное обращение с огнём. Нарушения, касающиеся лестницы, должны исправить, а проконтролирует это Стройнадзор.







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