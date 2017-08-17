НОВОСТИ | Общество













17.08.17 17:32 В Красноярском крае неурожай яблок





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Фруктовые магазины компенсируют местный неурожай привезённым, цены пока не поднимают. Впервые завезли ранетку из Алтайского края - её берут на компоты, варенья и просто поесть. Яблоки тоже покупают килограммами, красноярцы готовятся к Яблочному спасу - православный праздник 19 августа.







В Красноярском крае неурожай яблок. Такого не было десятки лет: на дачных рынках плодов не найти. На садовых участках яблоневые деревья даже не цвели. Нет и ранеток. Кроме того, не будет ирги, черноплодки. Всё из-за того, что прошлой осенью снег выпал раньше, чем с деревьев опали листья. Культуры замёрзли.Фруктовые магазины компенсируют местный неурожай привезённым, цены пока не поднимают. Впервые завезли ранетку из Алтайского края - её берут на компоты, варенья и просто поесть. Яблоки тоже покупают килограммами, красноярцы готовятся к Яблочному спасу - православный праздник 19 августа.







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