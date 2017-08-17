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17.08.17 16:22 Норильчанин, застреливший врача, страдает психическим расстройством





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Напомним, трагедия произошла в Норильске в октябре 2016-го. 28-летний мужчина, который обследовался в кожно-венерологическом диспансере, остался недоволен качеством медпомощи, пришёл в больницу с оружием и в коридоре выстрелил в своего врача. Через непродолжительное время медик скончалась. Следствие установило, что пациент использовал самодельный револьвер, который купил.



"По сути, ему нужен был не дерматовенеролог, а психиатр, поскольку мужчина считал, что его некачественно лечат, а на самом деле страдал психическим расстройством. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера направлено прокурору для решения вопроса о последующей передаче его в суд", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







Экспертиза установила - норильчанин, который убил дерматовенеролога, страдает психическим расстройством. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Рекомендуется отправить мужчину на медицинское лечение в принудительном порядке.Напомним, трагедия произошла в Норильске в октябре 2016-го. 28-летний мужчина, который обследовался в кожно-венерологическом диспансере, остался недоволен качеством медпомощи, пришёл в больницу с оружием и в коридоре выстрелил в своего врача. Через непродолжительное время медик скончалась. Следствие установило, что пациент использовал самодельный револьвер, который купил."По сути, ему нужен был не дерматовенеролог, а психиатр, поскольку мужчина считал, что его некачественно лечат, а на самом деле страдал психическим расстройством. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера направлено прокурору для решения вопроса о последующей передаче его в суд", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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