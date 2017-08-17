НОВОСТИ | Общество













17.08.17 17:28 В селе Гляден предали земле останки фронтовика, погибшего в Карелии





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Подробности этой истории: имя, место рождения, детали жизни фронтовика расскажем в следующем выпуске "Вестей" в 20:45.





Проводить в последний путь его смогли только сегодня, спустя 70 лет после смерти. Под Красноярском похоронили фронтовика, пропавшего во время Великой Отечественной войны. Обнаружить его удалось поисковикам в Карелии. А родственников разыскали почти чудом. Попрощаться с красноярцем пришли почти сто человек. При том, что ни один из них лично не был с ним знаком. У фронтовика было шестеро детей. От них десятки внуков и правнуков, которые только сейчас обрели дедушку.Подробности этой истории: имя, место рождения, детали жизни фронтовика расскажем в следующем выпуске "Вестей" в 20:45. Владимир БОГОМОЛОВ













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