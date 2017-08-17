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Авария на Саяно-Шушенской ГЭС

17.08.17 17:26 В Красноярском крае вспоминают жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС



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В Красноярском крае вспоминают жертв трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Восемь лет назад произошла техногенная авария: один из гидроагрегатов разрушился и в машинный зал хлынула вода. Погибли 75 человек.

Бывшие директор ГЭС, главный инженер и другие должностные лица были приговорены к различным срокам заключения. На самой ГЭС и в посёлке Черёмушки сегодня в память о погибших в трагедии была объявлена минута молчания.






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