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17.08.17 17:21 В микрорайоне Покровский сгорели два автомобиля





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Дотла сгорела "Шкода Октавия", пострадал и припаркованный рядом "Мерседес", у него обгорели фары и капот. По сообщению очевидцев, на место пыталась пробиться пожарная машина, но из-за плотной застройки и стоящих автомобилей спасатели долго не могли попасть на место. Жильцы окрестных домов в спешке отгоняли свои машины и пинали по колёсам соседские, чтобы сработала сигнализация.



Предварительная причина возгорания - поджог. Полиция возбудила уголовное дело по статье "порча имущества". За лето это уже не первый подобный случай. В микрорайоне "Белые росы" в прошлом месяце также сгорели две машины. Поджигатель до сих пор не найден.





Сейчас на месте пожара осталось лишь пепелище. Сгоревший остов автомобиля эвакуировали утром. В два часа ночи в микрорайоне Покровский двор содрогнулся от взрыва покрышек и треска стёкол - горели две машины.Дотла сгорела "Шкода Октавия", пострадал и припаркованный рядом "Мерседес", у него обгорели фары и капот. По сообщению очевидцев, на место пыталась пробиться пожарная машина, но из-за плотной застройки и стоящих автомобилей спасатели долго не могли попасть на место. Жильцы окрестных домов в спешке отгоняли свои машины и пинали по колёсам соседские, чтобы сработала сигнализация.Предварительная причина возгорания - поджог. Полиция возбудила уголовное дело по статье "порча имущества". За лето это уже не первый подобный случай. В микрорайоне "Белые росы" в прошлом месяце также сгорели две машины. Поджигатель до сих пор не найден. Роман РЫКОВ













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