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18.08.17 08:54 Чиновники отчитались о ходе ремонтных работ на красноярской набережной





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"Выполняются работы также на втором участке по устройству спортивного павильона, где будут туалеты, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; комната матери и ребёнка, пункт охраны, 77 камер видеонаблюдения", - сообщил директор МАО Красноярска "Центр спортивных клубов" Александр Митрошкин.







Чиновники отчитались о ходе ремонтных работ на красноярской набережной. На участке от регистрационной палаты до улицы Декабристов выкопали траншею для установки новой опоры освещения, на следующей неделе приступят к укладке спортивного покрытия. После возобновления движения на Дубровинского приступят к укладке брусчатки. Работы ведут по графику и планируют завершить в конце сентября."Выполняются работы также на втором участке по устройству спортивного павильона, где будут туалеты, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; комната матери и ребёнка, пункт охраны, 77 камер видеонаблюдения", - сообщил директор МАО Красноярска "Центр спортивных клубов" Александр Митрошкин.













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