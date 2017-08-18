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18.08.17 09:05 В Красноярском крае завершается подготовка к зиме



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Работы на коммунальных объектах Красноярского края сейчас в самом разгаре. Общая готовность теплосетей, котельных, жилых домов и соцобъектов превышает 70 процентов. Уже отремонтировано 44 километра инженерных коммуникаций, приведено в порядок 12 котельных.

"На неотложные меры в текущем году предусмотрено в бюджете 500 миллионов рублей, срeдства направлены 57 муниципальным образованиям", - сообщил министр ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.

К началу сентября муниципалитеты должны подготовить 100 процентов жилья, все объекты образования, больницы и учреждения культуры. Потом комиссии проверят каждый дом и на месте выяснят, не отличаются ли отчёты от фактического положения дел.

Лето уже завершается, а сделать ещё предстоит очень много. Именно поэтому краевой штаб ЖКХ собирается каждую неделю. Под его контролем ремонт всех социальных объектов, получение паспортов готовности к зиме, и самое главное - создание топливных запасов на севере края.

Один из острых вопросов - задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Во многих районах счёт идёт на десятки миллионов рублей. Виктор Толоконский дал поручение до 25 сентября урегулировать ситуацию с поставщиками тепла и в целом вести ежедневный мониторинг за ремонтом.

"Постоянно, где-то в живом режиме, где-то в режиме видеоконференции мы должны ежедневно сопровождать завершение работ на всех объектах, во всех без исключения территориях", - подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

В Красноярске хотя и готово к зиме 90% жилья, но из-за аварии в Зелёной Роще необходимо заменить 21 километр магистрального коллектора. Кроме того, сейчас завершается ремонт трассы, через которую тепло подаётся в центр города. "Трасса в работе более 40 лет, были неоднократные повреждения. В связи с тем, что здесь дорогостоящее благоустройство, работы очень сложные, принято решение провести капитальный ремонт", - пояснил начальник района тепловых сетей №5 Евгений Залесский.

Однако как заявляет губернатор, уже сейчас есть стопроцентная уверенность в том, что к зиме все объекты будут готовы.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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