НОВОСТИ | Экономика













18.08.17 11:42 КрУДор взыскал с подрядчика развязки у 4 моста более 16 млн. рублей





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Краевое управление дорог взыскало со своего подрядчика - компании "Сибиряк" почти 16,5 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд края. КрУДор перечислил на строительство развязки у четвёртого моста аванс почти в 656 миллионов. Но вместо покупки бетона или щебня строители разместили эту сумму в банке и получили дивиденды в семь миллионов. Теперь придётся заплатить в два раза больше. "Сибиряк" с решением суда не согласен и может подать апелляцию.













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