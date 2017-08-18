НОВОСТИ | Общество













18.08.17 11:45 Дороги возле всех школ Красноярска признаны небезопасными





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Теперь чиновникам предстоит до начала нового учебного года устранить нарушения. В ГИБДД пообещали провести повторную проверку, и если изменений не произойдет, направить материалы в суд.



"Административный штраф за невыполнение предписания ГАИ составляет от 100 до 200 тысяч рублей в отношении юридического лица, от 30 до 50 - в отношении должностного лица. Решение о привлечении к ответственности принимает суд. Мы собираем материалы и направляем их на рассмотрение судье", - пояснил заместитель начальника отдела ГИБДД Роман Васильев.







В Красноярске безопасных школ нет. Инспекторы ГИБДД проверили территории и улицы рядом с учебными заведениями на безопасность дорожного движения для детей. Всего ревизоры посетили 117 учреждений. Результаты удручающие: замечания есть у дорог возле абсолютно каждой школы. Нарекания вызваны отсутствием светофоров типа Т7, разбитыми дорожными полицейскими, отсутствием "зебры". Полицейские выписали 22 предписания.Теперь чиновникам предстоит до начала нового учебного года устранить нарушения. В ГИБДД пообещали провести повторную проверку, и если изменений не произойдет, направить материалы в суд."Административный штраф за невыполнение предписания ГАИ составляет от 100 до 200 тысяч рублей в отношении юридического лица, от 30 до 50 - в отношении должностного лица. Решение о привлечении к ответственности принимает суд. Мы собираем материалы и направляем их на рассмотрение судье", - пояснил заместитель начальника отдела ГИБДД Роман Васильев.











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