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НОВОСТИ | Общество





18.08.17 17:23 Детская школа искусств в Академгородке празднует новоселье



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На радостях директор школы искусств №16 Татьяна Романовская играет вальс. Её вместе с подопечными переселили в отремонтированное помещение. Восемь просторных и комфортных кабинетов для юных танцоров, музыкантов и художников. Ещё пару месяцев назад о таком новоселье не мечтали. Здание школы искусств понадобилось переполненной гимназии 13 под начальные классы. Творческих учеников власти думали переселить в необустроенное здание без инфраструктуры на другую улицу. Туда детям пришлось бы добираться на автобусах. Родители возмущались, писали жалобы уполномоченному по правам ребёнка, депутатам, подняли всю творческую общественность Красноярска.

"Писем было колоссальное количество, даже президенту писали. Если вы чего-то хотите, понимаете, что какая-то социальная несправедливость вокруг вас - нужно действовать", - сказала мама ученика, представитель родительского комитета ДШИ №16 Елена Арва.

После шквала обращений власти решили по-другому: школу искусств переселили в здание в двух шагах от прежнего - в бывшее помещение библиотеки имени Блока. Библиотеку перенесли на другой край здания, здесь раньше располагалось заброшенное кафе. Помещение тут в два раза меньше, но библиотекари уверяют, разместились с комфортом. До этого 10 лет ждали ремонта. На всё администрация потратила 16 миллионов рублей, столько и планировали. Почему же нельзя было сразу сделать удобно для всех?

"Наверное, наша недоработка. Мы в этом отношении сделали выводы, надо разговаривать с людьми, советоваться", - сказал заместитель главы Красноярска Сергей Кочан.

Прежнее здание школы искусств отдали гимназии №13. Тут продолжается ремонт, творческие ученики не съезжали, пока не получили отремонтированное помещение, боялись, что власти не сдержат обещаний.

Пока в стенах дыры, но рабочие уверяют, справятся с этим быстро, именно здесь разместится пожарная лестница и 1 сентября ученики смогут зайти в отремонтированное помещение. Гимназия 13 по-прежнему переполнена, в этом учебном году набрали 8 первых классов. Это значит, что проблемы Академгородка ещё дадут о себе знать: местным детям не хватает школ, садиков и творческих кружков.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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