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18.08.17 15:56 Ремонтные работы на 16-ти магистралях Красноярска близятся к завершению





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"Продолжаются работы на проспекте Мира, Маркса, Дубровинского, которые особенно влияют на движение в центральной части Красноярска, Коммунальный мост, Семафорная, Свердловская. Глава города потребовал ужесточить контроль за проведением данных работ, со вчерашнего дня проводятся штабы на основных магистралях", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков.







На 16-ти магистралях Красноярска уже принимают ремонтные работы. Сегодня прошла пресс-конференция, посвящённая реализации плана благоустройства. Напомним, в планах на ремонт 47 улиц, всего 72 объекта, из которых 22 - аварийные участки. Сетевым компаниям осталась неделя до завершения капитального ремонта электросетей. В целом работы выходят на завершающий этап."Продолжаются работы на проспекте Мира, Маркса, Дубровинского, которые особенно влияют на движение в центральной части Красноярска, Коммунальный мост, Семафорная, Свердловская. Глава города потребовал ужесточить контроль за проведением данных работ, со вчерашнего дня проводятся штабы на основных магистралях", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков.











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