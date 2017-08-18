НОВОСТИ | Общество













18.08.17 17:25 Дети из Ванавары, отдыхавшие в "Соколе", переедут в другой лагерь





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Сегодня стало известно, что отдыхать до конца сезона они будут в лагере "Достоинство". Отметим, что сейчас в этом лагере детей нет - в августе он не работал.







Дети из Ванаварского детского дома, которые до сих пор остаются в лагере "Сокол", сегодня переедут в другое оздоровительное учреждение. Напомним, в "Соколе" зарегистрирована вспышка энтеровирусной инфекции. 163 ребёнка отправили домой, а эвенкийцы - 44 человека, которые всё лето провели в "Соколе", - на малую родину смогут отправиться только в конце августа. Авибилеты для них куплены лишь на 28 число.Сегодня стало известно, что отдыхать до конца сезона они будут в лагере "Достоинство". Отметим, что сейчас в этом лагере детей нет - в августе он не работал.











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