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21.08.17 10:00 После ливня в Красноярске ушли под воду дороги, дома и автомобили



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Почти месячная норма осадков всего за несколько часов. Такого в Красноярске не было очень давно. По улицам проехать практически невозможно, машины останавливались прямо посреди улиц - вода доходила до лобовых стёкол. Дорожных полицейских Красноярска подняли по тревоге около 7 утра. Инспекторы весь день обеспечивали безопасность дорожного движения на затопленных участках и патрульными внедорожниками доставали водителей из водной западни.

Критичная ситуация отмечена практически во всех районах левого берега Красноярска, затоплена парковка торгово-развлекательного центра "Планета". Автомобили сотнями развозили по сервисам. В районе улицы Брянская дорогу засыпало сошедшими с горы камнями и песком, на мостовую упало дерево. В результате сбоев на подстанциях в городе не работали 26 светофоров. Без электричества остались больше 200 домов.

Такая ситуация сейчас по всему городу, проехать практически невозможно. Наряды ГИБДД стараются не пускать автомобили с низкой посадкой, потому что все эти дела могут очень плохо закончиться, автомобиль может получить гидроудар и попасть на очень большой ремонт.

В Красноярске объявили режим чрезвычайной ситуации. Ливни затопили подвалы многоэтажек и частных построек, нарушили электроснабжение, а также испортили имущество многих жильцов. Сотрудники коммунальных служб откачивали воду всю ночь. Спасателей тоже подняли по тревоге.

"Было проведено информирование, чтобы автолюбители не выезжали на городские трассы в связи со сложной обстановкой. Кроме этого, оперативная группа нашего главного управления сейчас объезжает город, для того чтобы провести оценку тех мест, где нужна помощь спасателей или других служб", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов.

Кстати, на ближайшие сутки синоптики не обещают улучшения погоды.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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