ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





21.08.17 14:48 Красноярцы проплывут по Енисею 150 км в холодной воде



Фото
Если в июне и в июле отдыхающих на побережье красноярского водохранилища достаточно, то в августе, а тем более в конце, зайти в воду отважится не каждый. Температура Енисея составляет всего 11 градусов.

Восемь человек решили преодолеть 150 километров северной реки. Среди участников - рекордсмены мира по плаванию в холодной воде, участники олимпийских игр, чемпионы России. Николай Петшак ранее преодолевал Берингов против. "Сложности - накопленная усталость и охлаждение. На период плавания должен быть отдых. Все пловцы месяц готовились к заплыву и в целом все готовы", - рассказал чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак.

Сопровождать энтузиастов будет лодка. В ней запас еды, воды, и на всякий случай дежурит реаниматолог. Но чтобы не рисковать здоровьем участников, заплыв станет эстафетой. Каждый её участник будет плыть от 30 минут до часа, сменяя друг друга. Путь займёт больше двух суток.

"Прерываться будем ночью. В темноте не могут ориентироваться ни суда, нас сопровождающие, ни пловцы. Тогда останавливаемся на ночлег. Если видно, куда плыть, тогда плывём, пока есть возможность ориентироваться в воде", - пояснил вице-президент Федерации плавания Красноярского края Дмитрий Похабов.

После пожеланий и напутствий пришло время отправляться в путь. Пока провожающие дрожат от холода под августовским дождём, спортсмены стойко идут покорять водную гладь. Настроение у пловцов боевое. Финишировать эстафета будет под Дивногорском в День российского флага.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.