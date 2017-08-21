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21.08.17 14:43 В Красноярске маршрутный автобус предотвратил наезд на пешеходов





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске автобус закрыл пешеходов от машины. Легковой автомобиль пытался резко повернуть из второй полосы на перекрёстке, но ему помешал пассажирский автобус. Многотонная машина просто не сбавила хода перед нарушителем. Если бы не это обстоятельство, под колёса могли попасть люди, которые переходили дорогу по "зебре".







В Красноярске автобус закрыл пешеходов от машины. Легковой автомобиль пытался резко повернуть из второй полосы на перекрёстке, но ему помешал пассажирский автобус. Многотонная машина просто не сбавила хода перед нарушителем. Если бы не это обстоятельство, под колёса могли попасть люди, которые переходили дорогу по "зебре".











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