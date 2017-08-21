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21.08.17 14:42 В Красноярске организовывают пункты юридической помощи пострадавшим от потопа





Фото Фото: Vk.com/ghest_krsk24



200 домов затоплено в Красноярске по официальным данным: 150 многоквартирных и более 40 частных. Больше всего пострадали деревянные здания в Николаевке и Покровке, там вода доходила до середины окон. Мебель, бытовая техника, одежда восстановлению не подлежат. Семьи, оставшиеся без вещей первой необходимости, могут рассчитывать на компенсацию от 25 до 50 тысяч рублей.



Тем, у кого залило только потолок и стены, нужно требовать возмещение ущерба от управляющих компаний. В мэрии рассказали, во многих домах на крышах стоки и сливы были забиты мусором или вообще отсутствовали. Затоплены чердаки, квартиры на последних этажах. В районных администрациях организовывают пункты юридической помощи для пострадавших от потопа.







200 домов затоплено в Красноярске по официальным данным: 150 многоквартирных и более 40 частных. Больше всего пострадали деревянные здания в Николаевке и Покровке, там вода доходила до середины окон. Мебель, бытовая техника, одежда восстановлению не подлежат. Семьи, оставшиеся без вещей первой необходимости, могут рассчитывать на компенсацию от 25 до 50 тысяч рублей.Тем, у кого залило только потолок и стены, нужно требовать возмещение ущерба от управляющих компаний. В мэрии рассказали, во многих домах на крышах стоки и сливы были забиты мусором или вообще отсутствовали. Затоплены чердаки, квартиры на последних этажах. В районных администрациях организовывают пункты юридической помощи для пострадавших от потопа.











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