200 домов затоплено в Красноярске по официальным данным: 150 многоквартирных и более 40 частных. Больше всего пострадали деревянные здания в Николаевке и Покровке, там вода доходила до середины окон. Мебель, бытовая техника, одежда восстановлению не подлежат. Семьи, оставшиеся без вещей первой необходимости, могут рассчитывать на компенсацию от 25 до 50 тысяч рублей.
Тем, у кого залило только потолок и стены, нужно требовать возмещение ущерба от управляющих компаний. В мэрии рассказали, во многих домах на крышах стоки и сливы были забиты мусором или вообще отсутствовали. Затоплены чердаки, квартиры на последних этажах. В районных администрациях организовывают пункты юридической помощи для пострадавших от потопа.