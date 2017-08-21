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Сбор средств в помощь больным детям

21.08.17 14:45 Нужна помощь: трёхлетнюю Аню Юнгейм спасёт операция на сердце



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Аня Юнгейм - самая неугомонная затейница среди всех своих сестёр. Но стоит малышке побегать, как начинает задыхаться, синеют губы и ногти. Её родители ждали двойню. Врачи были уверены - второй плод не выживет. Диагноз Ани - врождённый порок сердца - был поставлен ещё на стадии беременности.

"Если она у вас выживет, будет растением. Никаких физических нагрузок. Будет лежать и постоянно задыхаться, не сможет полноценно жить. Кардиохирург мне ещё сказал, у вас же двое детей, один умрёт, второй ведь останется. Маме на 21 неделе беременности сказать такое!", - вспоминает мама Ани Елена Юнгейм.

Но благодаря томским врачам случилось чудо. Девочка не только родилась, но и за свои три года пережила три успешных полостных операции. А ведь у неё не было всей левой части сердца.

Сама маленькая Аня не осознаёт, что она особенная. А может, ей и не придётся всё время пить лекарства. Здоровую жизнь ребёнку подарит ещё одна операция. Она не входит в квоты и стоит 470 тысяч рублей. Помогает семье Юнгейм "Русфонд", но средств всё ещё недостаточно. Помочь Ане может каждый. Для этого нужно отправить СМС с текстом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость сообщения - 75 рублей. Также перевести деньги можно при помощи мобильных приложений.


Анастасия ЦЫГАНКОВА








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