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21.08.17 14:44 Двое водителей в Красноярске устроили драку на узкой дороге





Потоп стал проверкой на прочность красноярских водителей. Из-за многочисленных луж машины вынуждены ехать медленно, уступать друг другу. Терпения не хватило двум автомобилистам на улице Железнодорожников: мужчины подрались, потому что не хотели пропускать друг друга на узком участке.



Очевидцы вызвали полицию; оказалось, что один из автомобилей из свадебного кортежа, второй - микроавтобус. Стражи порядка разняли водителей и увезли их в дежурную часть.







Потоп стал проверкой на прочность красноярских водителей. Из-за многочисленных луж машины вынуждены ехать медленно, уступать друг другу. Терпения не хватило двум автомобилистам на улице Железнодорожников: мужчины подрались, потому что не хотели пропускать друг друга на узком участке.Очевидцы вызвали полицию; оказалось, что один из автомобилей из свадебного кортежа, второй - микроавтобус. Стражи порядка разняли водителей и увезли их в дежурную часть.







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