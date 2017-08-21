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21.08.17 14:47 В районе Дудинки пройдут учения Северного флота





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На борту - военные моряки, им предстоят учения по высадке сил на необорудованное побережье Енисея. Служащие арктической бригады будут отрабатывать задачу - держать оборону северных территорий края, мирного населения, объектов жизнеобеспечения и экономики от условного противника.







В устье Енисея впервые вошёл большой противолодочный корабль Северного флота. Красивое и мощное боевое судно "Североморск" почти 40 часов поднималось от границы Карского моря вверх по Енисею до Дудинки. К причалу также прибыли десантные корабли "Георгий Победоносец" и "Александр Отраковский".На борту - военные моряки, им предстоят учения по высадке сил на необорудованное побережье Енисея. Служащие арктической бригады будут отрабатывать задачу - держать оборону северных территорий края, мирного населения, объектов жизнеобеспечения и экономики от условного противника.













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