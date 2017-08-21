НОВОСТИ | Общество













21.08.17 17:27 Школы региона проходят проверку готовности к началу учебного года





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"Если бы не были готовы учебные классы, то ни одна муниципальная комиссия, ни один надзорный орган не подписал бы акт, который подписывается при приёмке школы. В этой части каких-либо сложностей мы не видим, школы в этой части оснащены и готовы. При этом мы понимаем, что готовность школы - это не только парты, доски и учебники, это и подготовленный учитель, который войдёт в класс 1 сентября и будет работать с детьми", - подчеркнула первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.







На данный момент в Красноярском крае остались непринятыми к началу учебного года 14 школ. Об этом заявила первый заместитель министра образования региона Наталья Анохина. Всего в крае 1105 школ, которые в этом учебном году примут более 332 тысяч учеников. Это, к слову, на 11 тысяч больше, чем в 16-м. Рекорд по первоклашкам поставила красноярская школа №153 в микрорайоне "Покровский" - 15 классов. При этом, добавили в министерстве, образовательные учреждения практически готовы к такому наплыву."Если бы не были готовы учебные классы, то ни одна муниципальная комиссия, ни один надзорный орган не подписал бы акт, который подписывается при приёмке школы. В этой части каких-либо сложностей мы не видим, школы в этой части оснащены и готовы. При этом мы понимаем, что готовность школы - это не только парты, доски и учебники, это и подготовленный учитель, который войдёт в класс 1 сентября и будет работать с детьми", - подчеркнула первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.











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