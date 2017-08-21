НОВОСТИ | Общество













21.08.17 17:20 Таких продолжительных и интенсивных дождей в Красноярске не было 10 лет





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Синоптики не снимают с себя ответственности, но объясняют, что спрогнозировать дождь не могли, потому что в городе нет необходимого метеологического локатора - прибора, который чутко реагирует на грозы и летние дожди. За прошедшие сутки в Красноярске выпало в полтора раза больше месячной нормы осадков. Но погодной аномалии специалисты не видят.



"Я не думаю, что это серьёзная аномалия. Так сложились обстоятельства. У нас были тёплые зима и весна ранняя, и вот такое изменчивое лето. В ближайшую неделю дожди сохраняются, но не такой интенсивности, жители Красноярска могут успокоиться, дожди будут от небольших до умеренных. Наиболее интенсивные осадки в среду и в пятницу, к воскресенью они прекратятся и следующая неделя должна нас порадовать сухой погодой", - сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.







Таких ливней в Красноярске не было уже десять лет. Более того, за век метеонаблюдений подобные по продолжительности и интенсивности осадки выпадали только дважды, и это третий случай. Об этом рассказали в Гидрометцентре.Синоптики не снимают с себя ответственности, но объясняют, что спрогнозировать дождь не могли, потому что в городе нет необходимого метеологического локатора - прибора, который чутко реагирует на грозы и летние дожди. За прошедшие сутки в Красноярске выпало в полтора раза больше месячной нормы осадков. Но погодной аномалии специалисты не видят."Я не думаю, что это серьёзная аномалия. Так сложились обстоятельства. У нас были тёплые зима и весна ранняя, и вот такое изменчивое лето. В ближайшую неделю дожди сохраняются, но не такой интенсивности, жители Красноярска могут успокоиться, дожди будут от небольших до умеренных. Наиболее интенсивные осадки в среду и в пятницу, к воскресенью они прекратятся и следующая неделя должна нас порадовать сухой погодой", - сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.











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