НОВОСТИ | Общество













21.08.17 20:58 В Минусинске отпраздновали день помидора





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Томатный праздник отмечают уже 14 лет. У каждого садовода свои секреты и хитрости. Лидия Александровна хвастается килограммовыми плодами - выросли без удобрений. "В общем-то это не играет роли. От того, что поливаешь, зелень нарастает. А на плоды никак не влияет. Больше не буду поливать", - говорит садовод.



Главная праздничная традиция - поиск помидора-чемпиона. Тот, кто вырастит самый большой плод, получит главный приз - автомобиль. Рекорд города - плод весом более двух килограммов, был выращен в 2011 году. "Это гипсовый муляж, который изготовлен сотрудниками музея. Хранится он в минусинском музее, как и вся коллекция победителей за разные годы", - рассказал сотрудник музея Минусинска Александр Шестаков.



Интрига года - будет ли побит предыдущий рекорд. Торжественную часть праздника открывает губернатор края. Чемпиона выбирает специальная комиссия, которая проводит взвешивание претендентов. Победителем-2017 становится плод весов в 1 килограмм 738 граммов. Спустя несколько попыток минусинец Николай Щербинин вместе с супругой проезжает почётный круг победителя на новенькой "Ниве".



Хотя это лето не было самым удачным - урожай повредила жара и град, Минусинск в очередной раз отстоял неофициальное звание помидорной столицы страны.





Даже при въезде в Минусинск гостей города встречает огромный красный овощ. День помидора - праздник, который прославил город на всю страну. На торжестве можно изготовить закладки в виде неофициального символа города, сделать игрушки и приобрести необычные деликатесы.Томатный праздник отмечают уже 14 лет. У каждого садовода свои секреты и хитрости. Лидия Александровна хвастается килограммовыми плодами - выросли без удобрений. "В общем-то это не играет роли. От того, что поливаешь, зелень нарастает. А на плоды никак не влияет. Больше не буду поливать", - говорит садовод.Главная праздничная традиция - поиск помидора-чемпиона. Тот, кто вырастит самый большой плод, получит главный приз - автомобиль. Рекорд города - плод весом более двух килограммов, был выращен в 2011 году. "Это гипсовый муляж, который изготовлен сотрудниками музея. Хранится он в минусинском музее, как и вся коллекция победителей за разные годы", - рассказал сотрудник музея Минусинска Александр Шестаков.Интрига года - будет ли побит предыдущий рекорд. Торжественную часть праздника открывает губернатор края. Чемпиона выбирает специальная комиссия, которая проводит взвешивание претендентов. Победителем-2017 становится плод весов в 1 килограмм 738 граммов. Спустя несколько попыток минусинец Николай Щербинин вместе с супругой проезжает почётный круг победителя на новенькой "Ниве".Хотя это лето не было самым удачным - урожай повредила жара и град, Минусинск в очередной раз отстоял неофициальное звание помидорной столицы страны. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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