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21.08.17 20:46 В Красноярске продолжают устранять последствия ливня





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"Я стала звонить в аварийку - никто не отвечает. На одном ухе телефон 005 - 30 минут. Там как будто взяли трубку и потом её бросили. В этом время мы с девочками доставали все документы, все наши архивы", - рассказала руководитель отдела проектов КЦ "Особняк" Анастасия Сысоева.



Дождь в Красноярске шёл почти сутки. За это время выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за полтора месяца. Машины десятками глохли в огромных лужах. Сергей выезжал из гаража, когда его машину накрыло волной. Гидроудар, разряд тока от оборвавшегося кабеля - он выбрался только чудом. Машина похоронена под слоем воды. По его словам, подземный гараж поставили под удар.



"Было семь ливнёвок, стало две. Асфальт ещё выше подняли. Я считаю, всё из-за этого", - сказал пострадавший Сергей.



Красноярские эксперты утверждают, в краевом центре нет системного подхода к обустройству ливневых канализаций. Должна быть единая карта. А сейчас в ливнёвки сливают всё что угодно. И это при том, что Красноярск - город со сложными геологическими условиями.



"Правый берег - галечные грунты, они дренируют и подтоплений там меньше. А левый берег, район улицы Партизана Железняка, сложен просадочными грунтами, которые при замачивании уплотняются и смываются", - пояснил технический директор АО "Научно-технический прогресс" Михаил Сашко.



Власти города заявляют: климат меняется - так отчасти объясняют красноярский потоп. "Работало до 40 единиц техники, была привлечена техника МЧС, пожарные машины, Краскома, ещё ряда организаций. Техники недостаточно, поэтому мы сейчас приобретаем дополнительную технику", - сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Красноярский потоп показал слабые места города. Например, эта яма давно вызывала опасения, но до наводнения была в пять, а то и десять раз меньше. Теперь земля не выдержала напора воды и работы по восстановлению займут гораздо больше времени и сил.



Синоптики прогнозируют дождливую неделю. Катастрофических осадков может и не быть, но в Красноярске десятки объектов находятся в зоне риска. Не исключено, что им не хватает последней капли, чтобы стать очередной проблемой.





Стихия в Красноярске не пощадила даже исторические здания. Усадьба Крутовских, ей почти 200 лет, цокольный этаж теперь уничтожен. Грязевой поток хлынул внутрь рано утром - стена не выдержала напора воды. Несколько часов люди сами вычерпывали воду, помощь не приходила."Я стала звонить в аварийку - никто не отвечает. На одном ухе телефон 005 - 30 минут. Там как будто взяли трубку и потом её бросили. В этом время мы с девочками доставали все документы, все наши архивы", - рассказала руководитель отдела проектов КЦ "Особняк" Анастасия Сысоева.Дождь в Красноярске шёл почти сутки. За это время выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за полтора месяца. Машины десятками глохли в огромных лужах. Сергей выезжал из гаража, когда его машину накрыло волной. Гидроудар, разряд тока от оборвавшегося кабеля - он выбрался только чудом. Машина похоронена под слоем воды. По его словам, подземный гараж поставили под удар."Было семь ливнёвок, стало две. Асфальт ещё выше подняли. Я считаю, всё из-за этого", - сказал пострадавший Сергей.Красноярские эксперты утверждают, в краевом центре нет системного подхода к обустройству ливневых канализаций. Должна быть единая карта. А сейчас в ливнёвки сливают всё что угодно. И это при том, что Красноярск - город со сложными геологическими условиями."Правый берег - галечные грунты, они дренируют и подтоплений там меньше. А левый берег, район улицы Партизана Железняка, сложен просадочными грунтами, которые при замачивании уплотняются и смываются", - пояснил технический директор АО "Научно-технический прогресс" Михаил Сашко.Власти города заявляют: климат меняется - так отчасти объясняют красноярский потоп. "Работало до 40 единиц техники, была привлечена техника МЧС, пожарные машины, Краскома, ещё ряда организаций. Техники недостаточно, поэтому мы сейчас приобретаем дополнительную технику", - сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Красноярский потоп показал слабые места города. Например, эта яма давно вызывала опасения, но до наводнения была в пять, а то и десять раз меньше. Теперь земля не выдержала напора воды и работы по восстановлению займут гораздо больше времени и сил.Синоптики прогнозируют дождливую неделю. Катастрофических осадков может и не быть, но в Красноярске десятки объектов находятся в зоне риска. Не исключено, что им не хватает последней капли, чтобы стать очередной проблемой. Владимир БОГОМОЛОВ, Дмитрий БЫЗОВ, Роман РЫКОВ

















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