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22.08.17 11:35 Губернатор уволил министра природных ресурсов и экологии края Елену Вавилову





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Отметим, что накануне губернатор края подписал распоряжение о назначении Владимира Часовитина главой реорганизованного министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.







Уволена по собственному желанию. Глава региона подписал распоряжение об отставке Елены Вавиловой - министра природных ресурсов и экологии. Напомним, Елена Вавалова находится под следствием. Она подозревается в организации незаконной схемы перевода леса из одного предприятия в другое. Ранее она была отстранена от должности. И вот теперь освобождена от должности по собственному желанию.Отметим, что накануне губернатор края подписал распоряжение о назначении Владимира Часовитина главой реорганизованного министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.











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