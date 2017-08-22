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22.08.17 11:39 Инспектора Стройнадзора подозревают в получении взятки





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В ходе расследования стало известно, что по предварительной версии подозреваемый в 2015 году получил ещё одну взятку в виде однокомнатной квартиры. Тогда госинспектор не стал привлекать фирму к административной ответственности за нарушения в работе. Сейчас обвиняемый находится под стражей.







В мошенничестве и получении взятки обвиняется государственный инспектор надзора за долевым строительством службы Стройнадзра. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, госинспектор предложил директору строительной организации прекратить проверки взамен на две однокомнатные квартиры и 2,5 миллиона рублей.В ходе расследования стало известно, что по предварительной версии подозреваемый в 2015 году получил ещё одну взятку в виде однокомнатной квартиры. Тогда госинспектор не стал привлекать фирму к административной ответственности за нарушения в работе. Сейчас обвиняемый находится под стражей.











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