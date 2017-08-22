НОВОСТИ | Спорт













22.08.17 11:47 Участники двухдневной эстафеты в открытой воде финишируют возле посёлка Шумиха





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8 человек проплыли в открытой воде по Енисею 150 километров. Один пловец плыл около часа, потом его сменял другой. Заплыв посвящён Дню российского флага. Именно поэтому в руках у спортсменов государственный триколор. На финише их встречает наша съёмочная группа. О том, как прошла эта двухдневная водная эстафета, расскажем в следующих выпусках "Вестей".





Двухдневная водная эстафета заканчивается. В эти минуты восемь пловцов финишируют под Дивногорском, возле посёлка Шумиха. Напомним, спортсмены стартовали в воскресенье, 20 августа, кстати, во время сильного дождя, возле села Даурское. Причём в команде далеко не все профессиональные моржи, но все профессиональные пловцы.8 человек проплыли в открытой воде по Енисею 150 километров. Один пловец плыл около часа, потом его сменял другой. Заплыв посвящён Дню российского флага. Именно поэтому в руках у спортсменов государственный триколор. На финише их встречает наша съёмочная группа. О том, как прошла эта двухдневная водная эстафета, расскажем в следующих выпусках "Вестей".















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