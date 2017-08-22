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22.08.17 17:23 Готовность красноярских школ к учебному году - 99%





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В учреждениях проводят работу и по обеспечению безопасности. И как уверяют специалисты управления по делам несовершеннолетних, не все школы прошли проверку. "Самые большие недостатки, которые выявили по линии антитеррористической защищённости, это отсутствие автоматизированной систем контроля доступа. 574 школы из 1105 не оборудованы охранной сигнализацией, в 48 школах нет никаких средств оповещения, в 138 школах отсутствуют кнопки экстренного вызова полиции", - сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Шапруто.



Свою проверку проводят и дорожные полицейские. Основные вопросы возникают к улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. "Маршрут ученика школа-дом должен быть безопасным. Это пешеходные переходы, искусственные неровности, дополнительные знаки; также обращается внимание на остановки, куда школьники приезжают, где путь идёт до школы и обратно. Недостатки выявлены практически везде, по всем недостаткам сотрудниками ГАИ выданы предписания, обязательные к исполнению", - отметил и.о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Андрей Сиротинин.



В этом году за парты сядут более 300 тысяч ребят. 20 тысяч из них будут добираться на специальных школьных автобусах. Школы закупили и новые учебники, которыми обеспечат всех учащихся. В министерстве образования добавили, в учреждениях, которые пострадали после масштабного ливня в Красноярске, идёт активная работа по подготовке к 1 сентября и они беспрепятственно войдут в новый учебный год.





В летний период в школах проводится масштабная работа. Капитальные ремонты провели в 32-х учебных учреждениях края. "В этом году на территории края принимаются 1105 школ. Сегодня приняты 99 процентов школ, т.е. остались буквально считанные учреждения, которые не обследованы комиссией", - пояснила начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края Лариса Климова.В учреждениях проводят работу и по обеспечению безопасности. И как уверяют специалисты управления по делам несовершеннолетних, не все школы прошли проверку. "Самые большие недостатки, которые выявили по линии антитеррористической защищённости, это отсутствие автоматизированной систем контроля доступа. 574 школы из 1105 не оборудованы охранной сигнализацией, в 48 школах нет никаких средств оповещения, в 138 школах отсутствуют кнопки экстренного вызова полиции", - сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Шапруто.Свою проверку проводят и дорожные полицейские. Основные вопросы возникают к улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. "Маршрут ученика школа-дом должен быть безопасным. Это пешеходные переходы, искусственные неровности, дополнительные знаки; также обращается внимание на остановки, куда школьники приезжают, где путь идёт до школы и обратно. Недостатки выявлены практически везде, по всем недостаткам сотрудниками ГАИ выданы предписания, обязательные к исполнению", - отметил и.о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Андрей Сиротинин.В этом году за парты сядут более 300 тысяч ребят. 20 тысяч из них будут добираться на специальных школьных автобусах. Школы закупили и новые учебники, которыми обеспечат всех учащихся. В министерстве образования добавили, в учреждениях, которые пострадали после масштабного ливня в Красноярске, идёт активная работа по подготовке к 1 сентября и они беспрепятственно войдут в новый учебный год. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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