НОВОСТИ | Экономика













22.08.17 20:53 В Минусинске обсудили стратегию развития южных территорий края до 2030 года





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"Мы говорим о больших бюджетоёмких проектах, но мы должны понимать, что они могут и будут реализованы, если мы одновременно решаем масштабную антикризисную программу - программу повышения качества жизни сегодня. Это нельзя отложить на потом", - подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Губернатор дал распоряжение построить в Минусинске спортивно-развлекательный комплекс, большую поликлинику, центр скорой медицинской помощи. Среди актуальных вопросов форума - развитие туризма, дорожной и коммунальной инфраструктуры. В зале представители не только общественности и бизнеса, но и власти южных районов края и даже республики Тыва. Сотрудничество с соседями касается развития торговых отношений, жилищного и дорожного строительства. Главы Минусинска и Кызыла подписали инвестиционное соглашение.



Подписан и ряд других соглашений с представителями бизнеса. В Минусинске будет создана сеть бесплатного уличного Wi-Fi, коммунальная инфраструктура для частного сектора города, а также оказана поддержка в жилищном строительстве.





На заводе "Минал" в Минусинске вновь кипит жизнь. Он был на грани банкротства, но его выкупили у кредиторов и нашли предприятию нового инвестора. Уже через месяц-полтора здесь откроются новые мощности, а значит, появятся новые рабочие места. Оживает производство и на других предприятиях пищевой промышленности: рыбоперерабатывающий завод и кондитерскую фабрику Минусинска посетил губернатор края Виктор Толоконский. Пищевая промышленность и сельское хозяйство - основные отрасли местной экономики. Её развитие до 2030 года обсудили на первом инвестиционном форуме."Мы говорим о больших бюджетоёмких проектах, но мы должны понимать, что они могут и будут реализованы, если мы одновременно решаем масштабную антикризисную программу - программу повышения качества жизни сегодня. Это нельзя отложить на потом", - подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.Губернатор дал распоряжение построить в Минусинске спортивно-развлекательный комплекс, большую поликлинику, центр скорой медицинской помощи. Среди актуальных вопросов форума - развитие туризма, дорожной и коммунальной инфраструктуры. В зале представители не только общественности и бизнеса, но и власти южных районов края и даже республики Тыва. Сотрудничество с соседями касается развития торговых отношений, жилищного и дорожного строительства. Главы Минусинска и Кызыла подписали инвестиционное соглашение.Подписан и ряд других соглашений с представителями бизнеса. В Минусинске будет создана сеть бесплатного уличного Wi-Fi, коммунальная инфраструктура для частного сектора города, а также оказана поддержка в жилищном строительстве. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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