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22.08.17 17:20 23 августа в центральных и южных районах края ожидаются ливни с порывистым ветром





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Коммунальные службы опасаются повторения воскресного потопа, а спасатели напоминают, что во время дождя желательно оставаться в помещении. Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, следует покинуть его и перейти на возвышенность. Если выйти уже невозможно - двери заблокированы или вода поднялась слишком высоко, нужно выключить электричество, плотно закрыть окна и двери, позвонить в МЧС и подняться на самый высокий этаж.







23 августа в центральных и южных районах края пройдут ливни с порывистым ветром до 18 метров в секунду. В Красноярске обещают сильный дождь, температуру не выше +17 градусов.Коммунальные службы опасаются повторения воскресного потопа, а спасатели напоминают, что во время дождя желательно оставаться в помещении. Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, следует покинуть его и перейти на возвышенность. Если выйти уже невозможно - двери заблокированы или вода поднялась слишком высоко, нужно выключить электричество, плотно закрыть окна и двери, позвонить в МЧС и подняться на самый высокий этаж.













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