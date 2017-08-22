НОВОСТИ | Общество













22.08.17 17:25 На трассе М-54 возле посёлка Молодёжный началось строительство виадука





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Длина пролёта моста - почти 24 метра. Его оборудуют пандусами. Надземный переход будет сдан в эксплуатацию осенью 2018 года. Стоимость работ - почти 40 миллионов рублей.







На федеральной трассе М-54 между Красноярском и Дивногорском, рядом с посёлком Молодёжный началось строительство виадука. Напомним, в начале лета на этом месте женщина за рулём "Тойоты" сбила 12-летнего подростка, который переходил дорогу по "зебре". Ребёнок получил травмы. Местные жители не раз просили уделить особое внимание этому участку дороги, и вот строительство началось.Длина пролёта моста - почти 24 метра. Его оборудуют пандусами. Надземный переход будет сдан в эксплуатацию осенью 2018 года. Стоимость работ - почти 40 миллионов рублей.











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