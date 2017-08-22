На федеральной трассе М-54 между Красноярском и Дивногорском, рядом с посёлком Молодёжный началось строительство виадука. Напомним, в начале лета на этом месте женщина за рулём "Тойоты" сбила 12-летнего подростка, который переходил дорогу по "зебре". Ребёнок получил травмы. Местные жители не раз просили уделить особое внимание этому участку дороги, и вот строительство началось.
Длина пролёта моста - почти 24 метра. Его оборудуют пандусами. Надземный переход будет сдан в эксплуатацию осенью 2018 года. Стоимость работ - почти 40 миллионов рублей.