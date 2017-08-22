НОВОСТИ | Общество













22.08.17 17:27 Нижнетагильский исследователь обнаружил в Эвенкии геоглифы - карту звёздного неба





Фото Фото: Google Earth



В Красноярском крае обнаружена самая большая в мире карта звёздного неба. Открытие сделал исследователь Валентин Дегтярёв из Нижнего Тагила. Он известен тем, что с помощью снимков со спутника находил разные странные объекты на Земле и в космосе.



В нашем регионе, а точнее, на необжитых просторах Эвенкии на скальном грунте Дегтярёв увидел геоглиф - так называют огромные геометрические фигуры на поверхности Земли. По мнению исследователя, это ни что иное, как карта звёздного неба. Линии идеально прямые, фигуры по 2 км, площадь рисунков разбросаны на сотне километров.



Их неземное происхождение очевидно, заявляет Валентин Дегтярёв. Никаких упоминаний об этой находке он не нашёл, поэтому считает её самым загадочным и масштабным открытием.







В Красноярском крае обнаружена самая большая в мире карта звёздного неба. Открытие сделал исследователь Валентин Дегтярёв из Нижнего Тагила. Он известен тем, что с помощью снимков со спутника находил разные странные объекты на Земле и в космосе.В нашем регионе, а точнее, на необжитых просторах Эвенкии на скальном грунте Дегтярёв увидел геоглиф - так называют огромные геометрические фигуры на поверхности Земли. По мнению исследователя, это ни что иное, как карта звёздного неба. Линии идеально прямые, фигуры по 2 км, площадь рисунков разбросаны на сотне километров.Их неземное происхождение очевидно, заявляет Валентин Дегтярёв. Никаких упоминаний об этой находке он не нашёл, поэтому считает её самым загадочным и масштабным открытием.











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