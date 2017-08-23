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23.08.17 08:56 В Красноярске обнаруживаются новые последствия ливня





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Последствия дождя устраняют по всему Красноярску. На проспекте Мира перед Домом быта просела брусчатка. На улице Октябрьская в воскресенье бил фонтан. К слову, из-за погодных катаклизмов строителям, которые ремонтируют дороги, продлили сроки работ - к примеру, на улице Партизана Железняка, она в выходные превратилась в бассейн.



После субботне-воскресного ливня в Красноярске размыло не только дороги и тротуары, но и подпорные стены, как, например, в глубине улицы Партизана Железняка, возле дома 9-Г. Многоэтажка стоит прямо на обрыве, сейчас люди, которые живут здесь, боятся за свою безопасность.



"В течение 2-3 дней самые опасные места надо локализовать, но чтобы довести их до безопасного состояния, реально нужна ещё неделя", - пояснил руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков.



Что касается стены на Свободном, в департаменте архитектуры заверили - угрозы обрушения нет. "Обследование состояния откоса продолжается, и в рамках работы комиссии будет рассмотрен вопрос о возможных нарушениях технологического процесса при обустройстве откоса, который в соответствии с 5-летней гарантией обязан будет устранить подрядчик. Сейчас угрозы обрушения нет", - сообщила пресс-секретарь департамента архитектуры администрации Красноярска Оксана Покаместова.



На следующий год, обещают в администрации, предусмотрят средства на строительство ливнёвки в первую очередь на улице Железнодорожников.





Новый откапиталенный проспект Свободный, на противоположной стороне - подпорная стена, которая упала 2 августа 2013 года. А на этой стороне как будто дежа вю - провал на пешеходной дорожке. Нечто подобное мы видели четыре года назад. Тогда, в 2013-м, всё тоже начиналось с небольших провалов на тротуаре. А закончилось обрушением. Под грудой камней и бетона погибли двое мужчин. На проспекте провели ремонт, но года не прошло, ливень снова вскрыл болезненные участки.Последствия дождя устраняют по всему Красноярску. На проспекте Мира перед Домом быта просела брусчатка. На улице Октябрьская в воскресенье бил фонтан. К слову, из-за погодных катаклизмов строителям, которые ремонтируют дороги, продлили сроки работ - к примеру, на улице Партизана Железняка, она в выходные превратилась в бассейн.После субботне-воскресного ливня в Красноярске размыло не только дороги и тротуары, но и подпорные стены, как, например, в глубине улицы Партизана Железняка, возле дома 9-Г. Многоэтажка стоит прямо на обрыве, сейчас люди, которые живут здесь, боятся за свою безопасность."В течение 2-3 дней самые опасные места надо локализовать, но чтобы довести их до безопасного состояния, реально нужна ещё неделя", - пояснил руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков.Что касается стены на Свободном, в департаменте архитектуры заверили - угрозы обрушения нет. "Обследование состояния откоса продолжается, и в рамках работы комиссии будет рассмотрен вопрос о возможных нарушениях технологического процесса при обустройстве откоса, который в соответствии с 5-летней гарантией обязан будет устранить подрядчик. Сейчас угрозы обрушения нет", - сообщила пресс-секретарь департамента архитектуры администрации Красноярска Оксана Покаместова.На следующий год, обещают в администрации, предусмотрят средства на строительство ливнёвки в первую очередь на улице Железнодорожников. Мария СЕМЁНОВА

















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