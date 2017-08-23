НОВОСТИ | Общество













23.08.17 09:18 Красноярские кладбища завалены мусором





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Съёмочная группа "Вестей" была на этом же месте на Шинном кладбище ровно четыре месяца назад. И как мы сегодня удостоверились, кучи мусора лежат на своих местах. Дойдут ли руки у текущего подрядчика их наконец убрать, остаётся лишь гадать.



Работу компании-подрядчика, похоже, просто не проверяют. Кучи отходов уже поросли мхом в прямом смысле. А проблему по привычке собираются решить вливанием денег. Из городской казны выделят ещё около семи миллионов рублей. Осваивать их будет компания "Сибстройрегион".



"Там будут проложены асфальтовые дорожки или сделан асфальт там, где его нет.

Кроме того, обустроят контейнерные площадки, установят дополнительные контейнеры, а также мульды для сбора и вывоза мусора", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.



Пока же коммерческие фирмы подсчитывают миллионные доходы, к уборке кладбищ те же городские власти ежегодно привлекают волонтёров и студентов. На них вся надежда.





Гигантские стаи ворон над кладбищем посёлка Шинников напоминают о близости крупной городской свалки, она буквально за забором. Но и сами захоронения сегодня больше напоминают стихийные мусорки. Такое неуважение к усопшим продолжается годами. При этом из городского бюджета на уборку мусора здесь расходуется 24 миллиона рублей в год. По два миллиона в месяц.Съёмочная группа "Вестей" была на этом же месте на Шинном кладбище ровно четыре месяца назад. И как мы сегодня удостоверились, кучи мусора лежат на своих местах. Дойдут ли руки у текущего подрядчика их наконец убрать, остаётся лишь гадать.Работу компании-подрядчика, похоже, просто не проверяют. Кучи отходов уже поросли мхом в прямом смысле. А проблему по привычке собираются решить вливанием денег. Из городской казны выделят ещё около семи миллионов рублей. Осваивать их будет компания "Сибстройрегион"."Там будут проложены асфальтовые дорожки или сделан асфальт там, где его нет.Кроме того, обустроят контейнерные площадки, установят дополнительные контейнеры, а также мульды для сбора и вывоза мусора", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.Пока же коммерческие фирмы подсчитывают миллионные доходы, к уборке кладбищ те же городские власти ежегодно привлекают волонтёров и студентов. На них вся надежда. Владимир ЖАРИНОВ











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