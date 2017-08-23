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23.08.17 11:42 В Канске стартует XVI международный видеофестиваль





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Одновременно с видеофестивалем в городе пройдут литературный и архитектурный фестивали. Московская часть начнётся 31 августа в киноцентре "Октябрь" с премьеры художественного фильма Андрея Сильвестрова "Прорубь".







Сегодня начинается 16-й международный Канский фестиваль. Он продлится до 27 августа в Канске и до 3 сентября в Москве. В этом году смотры экспериментального кино и видеоарта вернутся в Канск и пройдут на открытом воздухе - в лесу за драматическим театром.Одновременно с видеофестивалем в городе пройдут литературный и архитектурный фестивали. Московская часть начнётся 31 августа в киноцентре "Октябрь" с премьеры художественного фильма Андрея Сильвестрова "Прорубь".













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