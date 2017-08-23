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23.08.17 11:42 Арина Опёнышева завоевала бронзу на Универсиаде в Тайбэе





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Напомним, что ранее Опёнышева завоевала серебро в эстафете 4 по 100 вольным стилем. На данный момент в копилке Красноярского края три медали. Ещё одна бронза у пловца Андрея Арбузова.









Студентка СФУ Арина Опёнышева вновь стала призёром Всемирной летней Универсиады-2017. Очередной комплект медалей в плавании разыграли в Тайбэе накануне. Зеленогорская спортсменка взяла бронзу на дистанции 100 метров кролем.Напомним, что ранее Опёнышева завоевала серебро в эстафете 4 по 100 вольным стилем. На данный момент в копилке Красноярского края три медали. Ещё одна бронза у пловца Андрея Арбузова.













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