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23.08.17 11:34 В посёлке Подтёсово бродит медведь





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"Каждую ночь он приходит в огороды, малину очень любит, видимо, по ягоде ходит. Днём его нет, он только ночью, где-то с полдвенадцатого до четырёх, то есть до рассвета. Видели его дважды одна семья, они живут на окраине, ночью мне звонили, когда мы поднимали МЧС и полицию. Медведь крупный очень, ходил под фонарями, хорошо видно. У меня сейчас сидит жительница посёлка, в два часа ночи он ел рябину у неё в палисаднике", - рассказала глава пос. Подтёсово Анна Лейбович.







В посёлке Подтёсово Красноярского края бродит медведь. Жители стали слышать по ночам странные звуки, на утро обнаружили сломанные деревья, заборы и калитки, потоптанные палисадники. Кроме этого, косолапый пока не нанёс никакого урона, домашний скот не тронут, среди сельчан пострадавших нет. Однако в Подтёсове создана оперативная группа из спасателей и охотников. Их задача - в ближайшее время ликвидировать зверя."Каждую ночь он приходит в огороды, малину очень любит, видимо, по ягоде ходит. Днём его нет, он только ночью, где-то с полдвенадцатого до четырёх, то есть до рассвета. Видели его дважды одна семья, они живут на окраине, ночью мне звонили, когда мы поднимали МЧС и полицию. Медведь крупный очень, ходил под фонарями, хорошо видно. У меня сейчас сидит жительница посёлка, в два часа ночи он ел рябину у неё в палисаднике", - рассказала глава пос. Подтёсово Анна Лейбович.











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