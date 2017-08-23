НОВОСТИ | Общество













23.08.17 17:20 Бездомные собаки продолжают терроризировать жителей Ачинска





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"У них на глазах не раз кошек давили, хребет им ломали. Две белки прибегало из леса - и тех сожрали. Теперь за детей взялись из пятиэтажки", - негодует жительница Ачинска.



"Вести" уже рассказывали, что на прошлой неделе здесь покусали двух малышей. Четвероногих подкармливают сами же местные жители. Несмотря на то, что Белка, Бося и другие дворняги нападают на соседских детей, любители животных встают на защиту своих прирученных питомцев.



На заднем дворе пятиэтажки импровизированные огороды. Сюда повадились ходить коровы. Прикормленная стая покусала одну из бурёнок, и почувствовав вкус крови, собаки словно с цепи сорвались.



Но жалобы родителей и детские слёзы пока не вызвали реакций у местных властей. В местной администрации признались в управленческом бессилии очистить свой город от дичающих зверей. "К сожалению, мы не можем на сегодняшний день собак уничтожить. Это законодательно сегодня предусмотрено - гуманный способ: отлов, осмотр, стерилизация и дальше выпускают", - пояснил руководитель центра обеспечения жизнедеятельности города Ачинска Николай Костюченко.



В соседнем Назарове схожие проблемы. Там на детской площадке собачья грызня и лай отравляют жизнь окружающим, но подрядчик отказался отлавливать хищников - якобы это нельзя делать на глазах у детворы. И такие нюансы в законодательстве делают города на западе края более комфортными для животных, чем для людей.





Ачинские власти могут снести домик, где дети прятались от собак - якобы это пожароопасная постройка. Машеньке с подругами приходилось гулять за колючей проволокой. Старый сарай защищает и от дождя и от агрессивной стаи, рассказывает её мама Надежда:"У них на глазах не раз кошек давили, хребет им ломали. Две белки прибегало из леса - и тех сожрали. Теперь за детей взялись из пятиэтажки", - негодует жительница Ачинска."Вести" уже рассказывали, что на прошлой неделе здесь покусали двух малышей. Четвероногих подкармливают сами же местные жители. Несмотря на то, что Белка, Бося и другие дворняги нападают на соседских детей, любители животных встают на защиту своих прирученных питомцев.На заднем дворе пятиэтажки импровизированные огороды. Сюда повадились ходить коровы. Прикормленная стая покусала одну из бурёнок, и почувствовав вкус крови, собаки словно с цепи сорвались.Но жалобы родителей и детские слёзы пока не вызвали реакций у местных властей. В местной администрации признались в управленческом бессилии очистить свой город от дичающих зверей. "К сожалению, мы не можем на сегодняшний день собак уничтожить. Это законодательно сегодня предусмотрено - гуманный способ: отлов, осмотр, стерилизация и дальше выпускают", - пояснил руководитель центра обеспечения жизнедеятельности города Ачинска Николай Костюченко.В соседнем Назарове схожие проблемы. Там на детской площадке собачья грызня и лай отравляют жизнь окружающим, но подрядчик отказался отлавливать хищников - якобы это нельзя делать на глазах у детворы. И такие нюансы в законодательстве делают города на западе края более комфортными для животных, чем для людей. Роман РЫКОВ











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