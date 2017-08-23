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НОВОСТИ | Общество





23.08.17 17:27 Красноярские спасатели провели учения по тушению высоток



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Из окна 20-го этажа общежития Сибирского федерального университета валит дым. Внутри пострадавший. Огнём охвачены 60 квадратных метров, есть риск, что пламя вот-вот перекинется на фасад. На тушение брошены 8 единиц техники. К счастью, дым - всего лишь действие пиротехники, а пламя воображаемое. На высотном здании университета МЧС проводит учения. Тем более что тушение многоэтажек с такой внешней отделкой считается одним из самых сложных.

"Тушение таких пожаров - это выход огня под вентилируемый фасад. Силам личного состава необходимо работать на высоте, это повышенная опасность, и производить разборку керамической плитки, чтобы туда подать огнетушащие вещества", - пояснил руководитель МЧС Красноярска Евгений Шереметьев.

В 2014 году на Шахтёров как свечка вспыхнуло здание с навесными фасадами. Огонь повредил 41 квартиру. Плитка была признана пожароопасной, но после инцидента фасад дома оклеили... ею же. А это уже совсем недавний случай в Свердловском районе. Загорелась комната на 13 этаже, из-за тления обшивку разбирать пришлось аж десятком этажей ниже. Стройнадзор ещё в 2014 проводил экспертизу. Из 17 образцов панелей только шесть оказались "умеренно горючими", остальные полыхают как бумага. Но ни на одном здании фасад так и не стали менять. На учении общежития СФУ пролили водой. Слаженно отработанные действия на вымышленных пожарах - залог отсутствия жертв на настоящем возгорании.

Учения проходят ежемесячно. И каждый раз отрабатывают слаженно, доказывают: к экстренным ситуациям они готовы. Главное, чтобы сами красноярцы первым делом вызывали спасателей, а не снимали происшествие на камеры мобильных телефонов.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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