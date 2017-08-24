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24.08.17 09:05 Красноярские горняки готовятся к Дню шахтёра





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"Я горжусь профессией шахтёра. Как без угля? Это свет, это тепло, это наша жизнь", - говорит ветеран Бородинского разреза Александр Шестаков.



Преданность и любовь к горняцкой профессии передаётся из поколения в поколение. Общий стаж работы некоторых династий перевалил за 200 лет. Это благодаря их труду Бородинский разрез носит звание флагмана угольной отрасли Красноярского края.



"Уникальный разрез, таких в России нет больше. Чтобы он развивался, надо приходить инженерами, машинистами, помощниками. Учитесь и помогайте развиваться такому разрезу! Будет развиваться разрез - будет развиваться город", - говорит ветеран Бородинского разреза Николай Герменчук.



Главные события празднования намечены на 26 августа, и 70-й День шахтёра в трёх угольных городах края - Назарово, Шарыпово и Бородино - рассчитывают отметить очень широко. Помимо большой праздничной программы здесь планируются выступления известных певцов - Игоря Николаева, Алёны Апиной, Валерии и группы "Иванушки International".





Бородинский разрез практически ровесник Дня шахтёра - через два года ему тоже исполнится семьдесят. За десятилетия на предприятии сложилось много традиций - горняки отмечают вахтами памяти главные российские праздники и уже во второй раз Бородино стал центром проведения трудовой олимпиады СУЭК. Намечено много красивых мероприятий и к профессиональному празднику, и первыми поздравления принимают ветераны шахтёрского дела."Я горжусь профессией шахтёра. Как без угля? Это свет, это тепло, это наша жизнь", - говорит ветеран Бородинского разреза Александр Шестаков.Преданность и любовь к горняцкой профессии передаётся из поколения в поколение. Общий стаж работы некоторых династий перевалил за 200 лет. Это благодаря их труду Бородинский разрез носит звание флагмана угольной отрасли Красноярского края."Уникальный разрез, таких в России нет больше. Чтобы он развивался, надо приходить инженерами, машинистами, помощниками. Учитесь и помогайте развиваться такому разрезу! Будет развиваться разрез - будет развиваться город", - говорит ветеран Бородинского разреза Николай Герменчук.Главные события празднования намечены на 26 августа, и 70-й День шахтёра в трёх угольных городах края - Назарово, Шарыпово и Бородино - рассчитывают отметить очень широко. Помимо большой праздничной программы здесь планируются выступления известных певцов - Игоря Николаева, Алёны Апиной, Валерии и группы "Иванушки International". Дмитрий БЫЗОВ











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