Дождь продолжает разрушать то, что пострадало от воскресного ливня. На улице Шумяцкого рухнула подпорная стена. Вода размыла тротуар и повалила бетонные блоки. Произошло это у подземного гаража, который затопило ещё в воскресенье. Десяток машин утонули в воде.
Когда стена рухнула, рядом находился мужчина - помогал чистить гараж. При обрушении он пострадал - получил травму ноги. По словам собственников помещений, такого ущерба можно было избежать, если бы не проблема с отводом воды.
"Из семи ливнёвок осталась одна. В том году они все закатывали. Тем более она была закрыта. В понедельник утром парни шли сюда, когда вода уже стала уходить, они смотрели, что ливнёвки вообще закрыли. Службы закрывали", - рассказала собственница гаража Анна Балахнина.