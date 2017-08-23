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23.08.17 17:22 На улице Шумяцкого обрушилась подпорная стена





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Когда стена рухнула, рядом находился мужчина - помогал чистить гараж. При обрушении он пострадал - получил травму ноги. По словам собственников помещений, такого ущерба можно было избежать, если бы не проблема с отводом воды.



"Из семи ливнёвок осталась одна. В том году они все закатывали. Тем более она была закрыта. В понедельник утром парни шли сюда, когда вода уже стала уходить, они смотрели, что ливнёвки вообще закрыли. Службы закрывали", - рассказала собственница гаража Анна Балахнина.







Дождь продолжает разрушать то, что пострадало от воскресного ливня. На улице Шумяцкого рухнула подпорная стена. Вода размыла тротуар и повалила бетонные блоки. Произошло это у подземного гаража, который затопило ещё в воскресенье. Десяток машин утонули в воде.Когда стена рухнула, рядом находился мужчина - помогал чистить гараж. При обрушении он пострадал - получил травму ноги. По словам собственников помещений, такого ущерба можно было избежать, если бы не проблема с отводом воды."Из семи ливнёвок осталась одна. В том году они все закатывали. Тем более она была закрыта. В понедельник утром парни шли сюда, когда вода уже стала уходить, они смотрели, что ливнёвки вообще закрыли. Службы закрывали", - рассказала собственница гаража Анна Балахнина.











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