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24.08.17 08:43 Красноярские учёные разработали технологию создания биотоплива из отходов





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Чудо-аппарат выглядит так: в специальную ёмкость помещаются отходы. Они нагреваются, настаиваются, на это может уходить несколько часов, затем получается топливо. По подсчётам специалистов, из 100 кг отходов может получиться от 10 до 15 кг биодизеля.



Учёные института биофизики разрабатывали технологию несколько лет. Выяснилось: ил канализации содержит примерно 13% липидов. Это органические вещества, из которых изготавливают биотопливо. Для сравнения, их содержание в специально выращенной сое немногим выше - около 17%.



"При проведении лабораторных экспериментов они получили качество не хуже биотоплива из растительного сырья. А по ряду параметров даже лучше", - пояснил начальник отдела Красноярского центра стандартизации и метрологии Николай Лясковский.



"Способ утилизации осадков очистных канализационных сооружений прост. Их ровным слоем раскатывают на "иловых картах" вокруг города. Ценные земли выводятся на десятки лет из хозяйственного оборота", - добавил заместитель директора Института биофизики СО РАН Михаил Гладышев.



Сейчас устройство вмещает в себя около 100 литров отходов. Правда, в таких объёмах переработку пока ни разу не проводили. "Чтобы начать эту работу масштабно и целенаправленно, нужно дополнительное финансирование. Одно дело, когда мы производим на лабораторном уровне - затраты при этом минимальны. Чтобы переходить к производству опытных партий, это уже совершенно другой уровень затрат", - пояснил директор Института химии и химической технологии СО РАН Николай Чесноков.



Сейчас учёные занимаются поиском инвесторов, в том числе в лице администрации города и края. Тем временем патент уже хотят приобрести зарубежные компании. Со своей необычной технологией красноярцы прославились на весь мир.





В помещениях института химии теперь строит аппарат, о котором человечество раньше могло только мечтать. Он позволяет осадок очистных канализационных сооружений превратить в экологически чистое топливо.Чудо-аппарат выглядит так: в специальную ёмкость помещаются отходы. Они нагреваются, настаиваются, на это может уходить несколько часов, затем получается топливо. По подсчётам специалистов, из 100 кг отходов может получиться от 10 до 15 кг биодизеля.Учёные института биофизики разрабатывали технологию несколько лет. Выяснилось: ил канализации содержит примерно 13% липидов. Это органические вещества, из которых изготавливают биотопливо. Для сравнения, их содержание в специально выращенной сое немногим выше - около 17%."При проведении лабораторных экспериментов они получили качество не хуже биотоплива из растительного сырья. А по ряду параметров даже лучше", - пояснил начальник отдела Красноярского центра стандартизации и метрологии Николай Лясковский."Способ утилизации осадков очистных канализационных сооружений прост. Их ровным слоем раскатывают на "иловых картах" вокруг города. Ценные земли выводятся на десятки лет из хозяйственного оборота", - добавил заместитель директора Института биофизики СО РАН Михаил Гладышев.Сейчас устройство вмещает в себя около 100 литров отходов. Правда, в таких объёмах переработку пока ни разу не проводили. "Чтобы начать эту работу масштабно и целенаправленно, нужно дополнительное финансирование. Одно дело, когда мы производим на лабораторном уровне - затраты при этом минимальны. Чтобы переходить к производству опытных партий, это уже совершенно другой уровень затрат", - пояснил директор Института химии и химической технологии СО РАН Николай Чесноков.Сейчас учёные занимаются поиском инвесторов, в том числе в лице администрации города и края. Тем временем патент уже хотят приобрести зарубежные компании. Со своей необычной технологией красноярцы прославились на весь мир. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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