НОВОСТИ | Общество













23.08.17 17:25 Владимир Часовитин дал первую пресс-конференцию в должности министра экологии края





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По словам Часовитина, сотрудников в министерство будет набирать по конкурсу. Планирует кардинально скорректировать краевую программу охраны окружающей среды. На это у него два дня. Главную задачу сформулировал так: понять, что происходит с экологией и в чём причина.



"Все знаем цифры: сколько процентов дают предприятия, сколько процентов даёт общественный транспорт. То есть, если мы на наших пунктах мониторинга будем наблюдать, что идёт улучшение, значит, все мероприятия, которые мы проводим, приносят конкретный результат", - сказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.







Новый министр экологии края встретился с общественниками и дал первую пресс-конференцию. Владимир Часовитин, бывший прокурор Красноярска, назначен на должность 22 августа. Министерство было преобразовано: на первый план вышел вопрос экологии. Прошлый министр Елена Вавилова сейчас под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий.По словам Часовитина, сотрудников в министерство будет набирать по конкурсу. Планирует кардинально скорректировать краевую программу охраны окружающей среды. На это у него два дня. Главную задачу сформулировал так: понять, что происходит с экологией и в чём причина."Все знаем цифры: сколько процентов дают предприятия, сколько процентов даёт общественный транспорт. То есть, если мы на наших пунктах мониторинга будем наблюдать, что идёт улучшение, значит, все мероприятия, которые мы проводим, приносят конкретный результат", - сказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.











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