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24.08.17 11:42 В красноярской мэрии обещали разобраться со свалками на кладбищах





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"В прошлом году кладбища выглядели намного хуже и проблема была больше. Средств хватает для того, чтобы навести порядок до зимы. Я думаю, то, что в сюжете показали, обязательно будет устранено. Ведётся претензионная работа в части неисполнения контракта, невыполнения заданий, которые выдаются", - сообщил заместитель руководителя департамента горхозяйства Леонид Волков.







В красноярской мэрии обещали наконец разобраться с завалами мусора на городских кладбищах. Накануне "Вести" рассказывали, что несмотря на действующий муниципальный контракт на уборку городских погостов, - на эти цели ежемесячно выделяется два миллиона рублей, - стихийные свалки продолжают разрастаться прямо на могилах, подрядчик не справляется."В прошлом году кладбища выглядели намного хуже и проблема была больше. Средств хватает для того, чтобы навести порядок до зимы. Я думаю, то, что в сюжете показали, обязательно будет устранено. Ведётся претензионная работа в части неисполнения контракта, невыполнения заданий, которые выдаются", - сообщил заместитель руководителя департамента горхозяйства Леонид Волков.











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