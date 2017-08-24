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НОВОСТИ | Спорт





24.08.17 08:55 Хоккеисты "Енисея" побывали на строящемся стадионе



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Виновники грандиозного строительства - хоккейная команда "Енисея" - лично, да ещё и в полном составе на объекте впервые. Хотя именно они были главными экспертами при проектировании стадиона.

Юрий Викулин, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по хоккею с мячом, игрок ХК "Енисей": Мы смотрим на интернет-канале в онлайн-режиме. Следим постоянно. Здесь внутри масштабы стройки кажутся какими-то невероятными.

Сергей Ломанов, девятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, игрок ХК "Енисей": "С удвоенной энергией тренируемся, готовимся, это и нас мотивирует".

Алмаз Миргазов, чемпион мира, игрок ХК "Енисей": "Приятно осознавать, что в Красноярске появится крытый стадион. Для города, для края, для детей, для всех нас".

К слову, для детей в новом дворце отведено целое крыло, со своими спортивными залами, раздевалками. Вдалеке, за балками, виднеется дом, в нём родился и вырос Сергей Иванович Ломанов, он сам смеётся - его будущее как будто было предопределено. Хочется верить, благодаря новому стадиону "Енисей" в домах, которые расположены вокруг, обязательно вырастет ещё не один талантливый, а в будущем прославленный хоккеист.

Сергей Ломанов-старший, пожалуй, больше всех мечтал об арене, в которой можно будет тренироваться круглый год. Для его игроков теперь и просторные раздевалки, и несколько тренировочных залов, и кабинеты массажа. "Если будет всё хорошо, это будет мой первый опыт. Я входил в новые квартиры, а в новые дворцы хоккейные - это будет первый раз", - рассказал главный тренер ХК "Енисей" Сергей Ломанов.

Строит стадион на 5 тысяч зрительских мест компания из Кемерова, где также есть своя хоккейная команда. "Я старый болельщик, лет 20 провёл на стадионе в общей сложности. И очень приятно работать здесь на объекте любимого вида спорта", - поделился генеральный директор строительной компании "СДС-Строй" Максим Николаев (Кемерово).

На финишном этапе монолитные работы и возведение металлического каркаса, приступили к устройству кровли. Она будет держаться в том числе на деревянных балках пролётом чуть меньше ста метров, такие в России ещё не устанавливали. Будет также много стекла - панорамных окон. Предстоящий сезон "Енисей" проведёт на "Локомотиве", а их собственный стадион обещают достроить к ноябрю 2018-го.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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