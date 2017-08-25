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25.08.17 08:53 В Красноярске пройдёт международная велоночь



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Велоночь - это когда тысячи людей на велосипедах колесят по своим городам, чтобы узнать их с другой стороны. Едут в наушниках, слушают одну радиоволну, по которой идёт аудиоэкскурсия. Для красноярцев будут вещать российские и зарубежные исследователи культуры. Например, журналист Оуэн Мэтьюс - он написал бестселлер о командоре Резанове. Архитектор Сергей Чабан расскажет о Мироне Мержанове, который построил две сталинские дачи, потом был сослан в Сибирь и в Красноярске оставил своё наследие.

"Велоночь - это путешествие сквозь пространство и время. Огромную роль играет велосипед, но ещё большую - ночь, которая позволяет нам представлять, воображать", - пояснил автор проекта, историк, профессор Веронского университета, президент VelonotteAcademi Сергей Никитин.

"Город начинает исследовать свою историю, но не с точки зрения сухих фактов и краеведения, не с точки зрения уроков или Википедии, а с точки зрения реального физического погружения в историю", - добавила директор музейного центра "Площадь Мира" Мария Букова.

Велоночь пройдёт в рамках "РУСАЛ-фестиваля". Это очередная акция в рамках социокультурного проекта алюминиевой компании. РУСАЛ уже провёл гастроли школы-студии МХАТ, световое шоу на День металлурга, теперь компания знакомит с новым форматом.

"Это попытка сделать города присутствия компании, города, где живут наши сотрудники, привлекательными, интересными для самих горожан, потому что если горожане гордятся своим городом, это место развивается", - отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ Сергей Попов.

Велоночь в Красноярске пройдёт 26 августа, сбор в 21:00 возле музейного центра "Площадь Мира". Регистрацию можно пройти на сайте rusalfestival.ru.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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