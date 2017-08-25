НОВОСТИ | Спорт













25.08.17 08:53 В Красноярске пройдёт международная велоночь





Фото



"Велоночь - это путешествие сквозь пространство и время. Огромную роль играет велосипед, но ещё большую - ночь, которая позволяет нам представлять, воображать", - пояснил автор проекта, историк, профессор Веронского университета, президент VelonotteAcademi Сергей Никитин.



"Город начинает исследовать свою историю, но не с точки зрения сухих фактов и краеведения, не с точки зрения уроков или Википедии, а с точки зрения реального физического погружения в историю", - добавила директор музейного центра "Площадь Мира" Мария Букова.



Велоночь пройдёт в рамках "РУСАЛ-фестиваля". Это очередная акция в рамках социокультурного проекта алюминиевой компании. РУСАЛ уже провёл



"Это попытка сделать города присутствия компании, города, где живут наши сотрудники, привлекательными, интересными для самих горожан, потому что если горожане гордятся своим городом, это место развивается", - отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ Сергей Попов.



Велоночь в Красноярске пройдёт 26 августа, сбор в 21:00 возле музейного центра "Площадь Мира". Регистрацию можно пройти на сайте





Велоночь - это когда тысячи людей на велосипедах колесят по своим городам, чтобы узнать их с другой стороны. Едут в наушниках, слушают одну радиоволну, по которой идёт аудиоэкскурсия. Для красноярцев будут вещать российские и зарубежные исследователи культуры. Например, журналист Оуэн Мэтьюс - он написал бестселлер о командоре Резанове. Архитектор Сергей Чабан расскажет о Мироне Мержанове, который построил две сталинские дачи, потом был сослан в Сибирь и в Красноярске оставил своё наследие."Велоночь - это путешествие сквозь пространство и время. Огромную роль играет велосипед, но ещё большую - ночь, которая позволяет нам представлять, воображать", - пояснил автор проекта, историк, профессор Веронского университета, президент VelonotteAcademi Сергей Никитин."Город начинает исследовать свою историю, но не с точки зрения сухих фактов и краеведения, не с точки зрения уроков или Википедии, а с точки зрения реального физического погружения в историю", - добавила директор музейного центра "Площадь Мира" Мария Букова.Велоночь пройдёт в рамках "РУСАЛ-фестиваля". Это очередная акция в рамках социокультурного проекта алюминиевой компании. РУСАЛ уже провёл гастроли школы-студии МХАТ , световое шоу на День металлурга, теперь компания знакомит с новым форматом."Это попытка сделать города присутствия компании, города, где живут наши сотрудники, привлекательными, интересными для самих горожан, потому что если горожане гордятся своим городом, это место развивается", - отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ Сергей Попов.Велоночь в Красноярске пройдёт 26 августа, сбор в 21:00 возле музейного центра "Площадь Мира". Регистрацию можно пройти на сайте rusalfestival.ru Александра СЛАВЕЦКАЯ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













