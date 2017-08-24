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24.08.17 17:20 Подпорной стене на Свободном ничего не угрожает





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Администрация города пока не обращалась к подрядчику с требованием отремонтировать покрытие. Не исключено, что работы подпадают под условия чрезвычайной ситуации - ЧС до сих пор действует в городе. Подпорной стене ничего не угрожает.



"Эти стенки как естественная преграда ограничивают попадание грунта и воды на проспект. Они рассчитаны даже на абсолютное замачивание грунтов и любые подвижки. Эти стенки делаются на берегах рек", - пояснил руководитель конструкторского отдела АО "Гражданпроект" Андрей Гусев.







Подпорная стена на Свободном не вызывает опасений, но ремонтировать провалившийся у неё асфальт пока не будут. Об этом сообщил представитель подрядчика. Тротуар разрушился напротив стены, которая рухнула четыре года назад. Тогда под обломками погибли два человека. На этот раз после красноярского потопа провалился асфальт, газон начал сползать, что обеспокоило горожан.Администрация города пока не обращалась к подрядчику с требованием отремонтировать покрытие. Не исключено, что работы подпадают под условия чрезвычайной ситуации - ЧС до сих пор действует в городе. Подпорной стене ничего не угрожает."Эти стенки как естественная преграда ограничивают попадание грунта и воды на проспект. Они рассчитаны даже на абсолютное замачивание грунтов и любые подвижки. Эти стенки делаются на берегах рек", - пояснил руководитель конструкторского отдела АО "Гражданпроект" Андрей Гусев.











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