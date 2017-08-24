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24.08.17 17:19 Уголовное дело о зеленогорском отце-экстремале передано в прокуратуру





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Уголовное дело об отце-экстремале передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. "Вести. Красноярск" рассказывали о жителе Зеленогорска, который подвергал свою десятимесячную дочь опасности: за одну ножку держал на краю многоэтажки и на скорости в 70 км/ч прокатил на двери спортивного авто. Свои похождения мужчина разместил в интернете. Сейчас экстремал раскаялся и признал вину. Ему грозит до трёх лет тюрьмы.













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