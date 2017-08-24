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24.08.17 17:22 Красноярец создал базу утерянных в лужах автономеров





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"Всё началось с того, что я нашёл один номер и разместил его в социальных сетях. После этого очень быстро нашёлся хозяин. И я увидел, что люди потеряли очень много номеров. Я просто понимаю, что это большой стресс для человека - оказаться без номера. Человек вообще не знает, что делать", - рассказал Организатор поиска номеров Стас Давыдович.



После потопа многие красноярцы помогают пострадавшим - собирают продуктовые корзины, чистят затопленные дома от мусора. Расскажем о них подробнее. Репортаж о добрых делах смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





После масштабного потопа в Красноярске создали базу потерянных автомобильных номеров. В огромных лужах, которые разлились на дорогах после воскресного ливня, водители сотнями теряли свои регистрационные знаки. Теперь в социальных сетях размещаются объявления об утере или, наоборот, находке заветных пластин. Все сообщения объединяет один человек, он и сводит людей. Для этого создал специальную страничку на сайте "ВКонтакте". Делает это бесплатно и надеется, что и остальные участники не берут денег за возврат пропавших номерных знаков."Всё началось с того, что я нашёл один номер и разместил его в социальных сетях. После этого очень быстро нашёлся хозяин. И я увидел, что люди потеряли очень много номеров. Я просто понимаю, что это большой стресс для человека - оказаться без номера. Человек вообще не знает, что делать", - рассказал Организатор поиска номеров Стас Давыдович.После потопа многие красноярцы помогают пострадавшим - собирают продуктовые корзины, чистят затопленные дома от мусора. Расскажем о них подробнее. Репортаж о добрых делах смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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