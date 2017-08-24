НОВОСТИ | Общество













24.08.17 17:25 Красноярцы на парусной яхте "Елизавета" завершили первый этап кругосветки





Фото



Следующий этап - Европейский - стартует в следующем году, а дальше впереди Трансатлантический, Американский, Антарктический, Тихоокеанский и Восточно-Арктический. Всю экспедицию планируют завершить к 2020 году, пройдя 31 тысячу морских миль, или 57,5 тысяч километров.







Красноярцы на парусной яхте "Елизавета" завершили первый этап кругосветки и возвращаются домой. Напомним, экспедиция стартовала в июле. Судно прошло по маршруту Красноярск-Петербург сначала по Енисею, затем по Северному морскому пути, а потом по Беломоро-Балтийскому каналу. Это около 6 тысяч километров. Участники экспедиции рассказали, что первый этап был непростым: со штормом, поломками, жарой и холодом.Следующий этап - Европейский - стартует в следующем году, а дальше впереди Трансатлантический, Американский, Антарктический, Тихоокеанский и Восточно-Арктический. Всю экспедицию планируют завершить к 2020 году, пройдя 31 тысячу морских миль, или 57,5 тысяч километров.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













